Lenna Kuurmaa maaelust: muudkui kütame ja lükkame lund!

Lenna sõnul on kõik hetkel natuke uus, tunnistades, et sellise pakasega polegi varem maal oldud. «Tuleb jälgida, et torud kuskil lõhki ei paisuks,» räägib Lenna miinuskraadide pahupoolest. Vesi on küll majas sees, aga sellise karmi külmaga läks lõhki siiski Kuurmaa pere dušisegisti. «Nüüd ootame kuni sulab, et selguks, et ega midagi muud katki pole,» räägib Lenna, tõdedes, et talvel tuleb alati valvel olla.