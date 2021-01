SÜDAMLIK VIDEO ⟩ Liina Ariadne räägib esimest korda avalikult oma mulluse hiti saamisloo

Möödus aasta Liina Ariadne «Queen of my own» singli avalikustamisest. Lauljatari jaoks oli tegu nii olulise sammuga muusikakarjääris ja ta elus, et lugu pälvis lausa Youtube´i dokumentaaliga.

«Ma arvan, et minu elus on palju juhtunud, et ma üldse jõuaks sinna punkti. Ma arvan, et kui neid negatiivseid asju eelnevalt minuga poleks juhtunud, ma ei oleks siia jõudnud,» alustab Liina Ariadne emotsionaalsel noodil videot.

Naise sõnul on tal nii hea meel, et tema ümber oli neid inimesi, kes teda mõistsid. «Martti ennekõike, kes teab mind kõikidest inimestest kõige paremini ja kes oskab ka ennast minu olukorda panna sellel hetkel,» on lauljatar tänulik oma elukaaslasele.

Kuigi lugusid on raske kirjutada, tunnistab Liina, et seda lugu oli isegi omamoodi kerge, kuna see laul lihtsalt tähendas talle niivõrd palju.