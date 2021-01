PÕNEV! ⟩ «Seks ja linn» tühjaks jäänud kohale tekkis üllatav kandidaat

Peale uudiseid, et Kim Cattrall «Seks ja linn» taastulekus ei naase, on hakatud otsima kedagi, kes praegust triot täiendaks. Samantha rolli on pakutud Kylie Jenneri isa ja Kris Jenneri endisele abikaasale Caitlyn Jennerile .

The Mirror andmetel on Caitlyn Jenneri valik tingitud suuresti filmitiimi soovist muuta sari pisut mitmekesisemaks. Sarja olevat varasemalt palju kritiseeritud, kuna rollides oli vaid valged heteroseksuaalsed naised.

Sarja tiim usub, et transseksuaalne Jenner oleks sobiv variant. «Nad otsivad sarja uusi nägusid, aga samas nad tahavad inimesi, keda vaatajad teavad ja tunnevad,» räägib tiimi siseallikas The Mirrorile. Jenneri jaoks on ajastus lausa ideaalne, kuna naine on viimasel ajal üritanud kätt proovida ka näitlejana.