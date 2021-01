PILDID ⟩ Nooruslik vanaema tõestab, et vanus on vaid tühipaljas number

62-aastane Leslie Carleton on juba aastaid poseerinud kõiksugustes ajakirjades, kataloogides, telereklaamides ja reklaamtahvlitel. Hoolimata vanusest näeb naine välja aga endiselt värske - kaunid kuldsed kiharad, sügavpruunid silmad ja liivakella figuur.

Daily Mail andmetel arvatakse tihti, et naine on lausa 20 aastat noorem sellest, mis tal passis seisab. Samuti on Carleton on üks vanimaid naisi, kellele on pakutud võimalust võtta osa Sports Illustrated 2021 bikiinivõistlusest.

Leslie Carleton. FOTO: Ron Derhacopian / CATERS NEWS/Ron Derhacopian / CATERS NEWS/Scanpix

«Ma jälgin oma vanaema nõuandeid,» räägib naine. Naise vanaema oli aastaid tantsija, ning järgis kindlat toitumist, süües pisikesi portse 2-3 tunniste vahedega. «Ma jälgin ka pöidlareeglit, et süsivesikud ja proteiinid moodustaksid mu toidukorrast ühe pihutäie ja köögiviljad kaks,» avaldab naine oma toitumissaladuse.

Muidugi ei puudu naise elust ka füüsiline liikumine. Carleton armus sportimisse oma 30-ndates, kui avastas enda jaoks suusatamise ja karate. Naine peab igati oluliseks ka sügavat und ning vedeliku tarbimist. «Pühapäeviti luban ma endal lõõgastuda ja patustada pisut toiduga. Pisut veini ja burgereid,» tõdeb naine, et ka tema ei söö kogu aeg vaid tervislikku sööki.

Vaadates tagasi fotodele oma kahekümnendates, pidi naine tõdema, et keha on täpselt sama ja aja jooksul on muutunud vaid nahk.

Leslie Carleton. FOTO: Caters News Agency/Caters News Agency/Scanpix

Balil ja Los Angelses pesitseva naise elu pole aga alati olnud meelakkumine. Carleton sai emaks verinoores eas, lõpetades keskkooli kõht ees ja olles abielus juba 16 aastaselt. Ema nooruslik välimus tekitas peavalu aga tema poegadel, kelle sõbrad arvasid, et nende ema on hoopiski nende õde. «Kui nad olid noorukid, siis nende sõbrad kutsusid mind «kuumaks»,» meenutab naine keerulisi aegu.

Leslie Carleton poegadega. FOTO: Caters News Agency/Caters News Agency/Scanpix