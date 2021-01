KUULA ⟩ Juutuuber Andrei Zevakin tegi koos lauljatar Desireega mitte nii kauni dueti

Lauljatar Desiree, kes ületas möödunud aasta lõpus uudisekünnist sellega, et oli paar kuud suhtes Erik Orguga, kutsus oma TikToki kontol inimesi üles temaga koos laulma. Lauluks valis Desiree Elvis Presley kauni loo «Can't Help Falling in Love».