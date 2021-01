LAHEDAD VIDEOD ⟩ «Koroonavangis» viibivad tennisetipud mõtlevad välja nutikaid treenimisvõimalusi

Üle 70 Austraalia lahtiste meistrivõistluste põhiturniirile pääsenud tennisisti peavad viibima hotellitoas, kust ei tohi mõningatel andmetel lahkuda isegi trenni tegemiseks. Nende seas on ka Abu Dhabist Melbourne`i lennanud Eesti esireket Anett Kontaveit.

Paljud mängijad on nõudnud reeglite lõdvendamist, sest mõned tennisistid on hoopis Adelaide`is (Novak Djokovic, Rafael Nadal, Dominic Thiem, Simona Halep, Naomi Osaka ja Serena Williams), kus koroonapiirnagud nii ranged ei ole. See loob enne suurturniiri aga ebavõrdse olukorra. Djokovic kutsus küll korraldajaid parandama täielikus isolatsioonis olevate mängijate tingimusi (nt trenažöör hotellituppa), kuid organisaatorid ei võtnud maailma esinumbrit kuulda.