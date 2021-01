21 AASTAT KADUNUD ⟩ Rummu vangla lähedal kadunud 13-aastase Katrini otsijad püüavad tüdrukuni jõuda sinise jope abil

«Iga laps on emale kallim aare, justkui kaunim oaas kõrbesaarel, kirjutas 13-aastase Katrini ema Irma mõned aastad tagasi oma facebooki postituses. Irma püüab sõna kadunud asemel kasutada sõnu läks ära. Täna on sellest minekust 21 aastat. Katrin kadus jäljetult ja tema kadumine on tänaseni lahenduseta,» kirjutas SA Kadunud tegevjuht Aare Rüütel Facebookis.

Kuskil on keegi, kes teab täpselt, mis 21 aastat tagasi Katriniga juhtus. Sihtasutuse Kadunud poolt on mul tegevjuhina palve kõigile inimestele: kes on aastate jooksul midagi kuulnud Katrini kadumisest, või kui keegi on midagi kuulnud «sellest Rummul või sellest vangilaagri kõrval kaduma jäänud tüdrukust», palun kindlasti mulle helistada ja rääkida mida te kuulnud olete.