PILDID ⟩ Uhke ema Victoria Beckhami poeg poseerib Vogue kaanefotol

L´Uomo Vogue ajakiri, mille kõige värskemal väljaandel poseerib Romeo Beckham , on üks Vogue´i Inglise-Itaalia tütarajakirjadest.

Lauljatar ja modell Victoria Beckham on ka ise oma pika karjääri jooksul saanud poseerida nii mõnelgi kaanefotol, teades täpselt, kui oluline samm see modellinduses on. Peres sirgub 3 poega ja 1 tütar, kõik pärinud oma vanematelt nägususe ja potentsiaali modellimaailmas läbi lüüa.