Maailmakuulsa supermodelli poeg suri kõigest 24-aastaselt

Daily Star kirjutab, et 24-aastane noormees suri uimasti üledoosi tagajärjel.

Modellina töötanud Harry Brant leiti 17. jaanuaril oma kodust. Vanemate sõnul sai noormees kogemata üledoosi retseptiravimitest. Väljaandele New York Post antud avalduses sõnasid vanemad, et 24-aastane noormees oleks loetud päevade pärast alustanud võõrutusraviga.

«Tohutu kurbusega jagame teiega uudist, et meie armastatud poeg Harry Brant jäi võitluses sõltuvusega kaotajaks ja suri retseptiravimite juhusliku üledoosi tõttu,» sõnas perekond oma avalduses.

«Me süda on purunenud. Harry tahtis oma sõltuvusest üle saada ja oli vaid mõne päeva kaugusel võõrutusravist.»

«Tunneme igavesti kurbust, et Harry elu jäi selle laastava haiguse tõttu lühikeseks. Me pere palub privaatsust ajal, mil püüame toime tulla me ilusa poisi kaotusega,» lisasid nad.