KUULA JA HINDA ⟩ Laura avalikustas laulu, millega ta Soome eurolaulu finaali pääses

Laul on Karl-Ander Reismanni sõnul inspireeritud 60ndatest, olles pisut kantri stiilis. Laul jutustab loo naisest või mehest, kes avab oma suhet, kus neid pole hästi koheldud. Laura Põldvere sõnul on laulu eesmärk ennekõike väljendada vabadust ja paremasse aega jõudmist.

Soome ringhäälingule antud intervjuus räägib laulu sõnade taga olev Karl-Ander Reismann, et ta on alati unistanud Laurale laulu kirjutamisest ja lõpuks on ta saanud selle võimaluse.