KEEGI EI KUULA ⟩ Viimase albumiga põrunud popstaar illmus inimeste ette pläru hambus

Hoolimata paljutõotavatest algusnumbritest, on Zayn Maliku laulud edetabelites langemas. The Sun andmetel aga pole mees suurt miskit ka selleks teinud, et albumil hästi läheks. Nimelt ei teinud laulja albumile mitte mingisugust promo või muul moel reklaami.

Poistebändis One Direction alustanud laulja Instagramist selgub, mis võib olla mehe muusikukarjääri allakäigu taga. Mees suitsetas hiljuti fännide ees laivis, jättes mulje, justkui midagi oleks mäda. Kui fännid lootsid meest näha mõnd oma uut lugu laulmas või uue albumiga seotud küsimustele vastamas, siis tegelikult sõi mees otseülekande ajal lihtsalt rämpstoitu ja jõi õlut.

Fännides on tekitanud Zayni käitumine muret, kuna lisaks uue albumi avaldamisele, on mehel kodus ka vaid paarikuune laps maailmakuulsa modelli Gigi Hadidiga. «Miks on Zayn pilves, neoontuled põlemas ja muusika valjult mängimas, kui tal on kodus väike laps?», uurivad fännid, kelles mehe käitumine küsimusi tekitab.

Zayn on varasemalt rääkinud ka oma vaimsest tervisest, mis sai talle takistavaks One Directioniga jätkamisel, peale mida otsustas mees soolokarjääri kasuks. Samuti ei suutnud Zayn The Suni andmetel aastaid ka live esinemisi just seetõttu teha. Viimasel ajal on tunnistanud ka mehe plaadifirma agendid, et ei suuda enam laulja karjääri stabiilsena hoida või teda kuidagi aidata.