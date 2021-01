INGLISMAA TÄTOVEERITUIM NAINE ⟩ Emme, kelle keha katab tint pea täies ulatuses

Instagramis oma toimetusi jagav värske ema paneb sotsiaalmeedias kõik letti, jagades endas pilte pea ihualasti. Becky Holt postitab oma fännidele sisu ka OnlyFansis. Lisaks suunamudija ametile tegeleb naine ka sisekujundusega, alustades eelmisel aastal oma firmaga Holt Design.

Briti päritolu naine andis intervjuu telesaates «This Morning», kus naine selgitab, et otsus tindiga oma nägu katta, tuli lihtsalt seetõttu, et mujal sai ruum otsa. «Ma arvan, et see oli kuskil viis aastat tagasi, kui ma oma näo küljed teha lasin,» meenutab naine kaunile näolapile tehtud joonistusi. Lisaks näole on naisel tätoveeritud ka intiimsemad piirkonnad.

Becky Holt. FOTO: @becky_holt_bolt / CATERS NEWS AGENCY/@becky_holt_bolt / Caters News A/Scanpix

Naine räägib, et ta oli alati veendunud, et teatud kohad, nagu kael, käed ja nägu, jäävad alatiseks puhtana. Kui aga ruum otsa sai, jäi naine enda sõnul nii sõltuvusse, et mõtles «Teate mis? Ma teen selle lihtsalt ära. Ma olen niikuinii juba nii suures ulatuses nendega kaetud, et põhimõtteliselt võiks neid teha juba ükskõik kuhu,» naerab naine.

Naine tunnistab, et ta ei tee tätoveeringuid lihtsalt tühja-tähja pärast, vaid kõigel on tema jaoks tähendus. «Mul on tätoveeringuid vanematele ja mu õele, samuti plaanin ma ka kohe kui stuudiod avatakse, lasta oma kehale kirjutada oma tütre nime,» räägib tätoveeringufanatist naine, kes on arvamusel, et see on tema keha, ning ta teeb sellega mida vähegi soovib.