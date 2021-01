PILDID JA VIDEO ⟩ Kus on 20-aastane Diary? Pariisis õppiv Senegali parim õpilane on kadunud

Ka noore senegaallanna pere ei teadnud ta asukohta, sest kodumaale ta tagasi ei olnud lennanud. Teada on, et varem ei ole ta iialgi koolist puudunud ega ootamatult kadunud.

Pariisi ülikoolis õppiv senegaallane Moussa Gueye sõnas, et nad jagavad Prantsusmaal Sow foto ja andmetega lendlehti, et äkki keegi on teda kuskil näinud.

Prantsuse politseil ei ole seni andmeid, et tüdruk oleks röövitud ja tapetud. Kohalik kõmumeedia kirjutas, et tõenäoliselt on senegaallannal kallim, kellega koos ta põgenes. See äritas Prantsusmaal elavaid senegaallasi ja Sow kodukoha Malicouda elanikke.