GALERII ⟩ Vene õigeusklikud kastsid end Harku järves jääkülma vette

Miks just täna taoline talisuplus niivõrd populaarne on? Nimelt kehtib Venemaa õigeusukirikus Juliuse kalender, mille järgi on täna 6. jaanuar. Tänane on päev, mil Ristja Johannes ristis Jordani jões 30-aastase Jeesuse, kes võttis inimkonnalt kõik patud.