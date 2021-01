Selgus maantee äärest paljalt leitud instastaari surma põhjus

Nüüdseks on teada, et tänupühade ajal kaduma läinud instastaar kägistati surnuks. Politsei on seda kinnitanud ja süüdlase otsingud jätkuvad, kirjutab Daily Star.

«Antud hetkel pole kedagi vahistatud ega kellelegi süüdistusi esitatud,» sõnas Houstoni politseiosakonna pressiesindaja John Cannon väljaandele People. «Uurimine on hetkel veel käimas.»

Instastaar Alexis Sharkey kadus 2020. aasta novembri lõpus. Umbes nädal aega pärast tema kadumist leiti naise alasti surnukeha Houstonist lääneosas ühe tee äärest.

Suunamudija kehal ei olnud väidetavalt nähtavaid vigastusi ja arvatakse, et ta surnukeha oli leidmiskohta toodud eelmise päeva õhtul. Samuti ei kasutanud naine enne kadumist oma autot.

Suunamudija sõbranna Tanya Ricardo on ka varem avaldanud, et tema arvates Alexis tapeti. «Usun, et ta mõrvati,» sõnas Robinault ja lisas, et järeldab seda kogutud infost ja oma sisetundest.

Ka mitmed suunamudija jälgijad ja austajad on Instagramis avaldanud arvamust, et naine ilmselt tapeti. Peamiseks kahtlusaluseks peetakse internetis aga just naise abikaasat Tom Sharkeyt (49).

Alexis kolis koos abikaasaga Houstonisse 2020. aasta jaanuaris. Kuigi paarike abiellus alles 2019. aasta detsembris, avaldas suunamudija sõbranna, et enne Alexise surma oli paaril probleeme olnud. Ricardo lisas ka, et väidetavalt oli Alexis oma sõbrannadele avaldanud, et andis lahutuse sisse.

«Ta oli väga privaatne inimene. Ta ei jaganud eriti seda, mis neil kodus toimus,» lisa Ricardo.

Suunamudija abikaasa on Facebookis jaganud mitmeid postitusi, kus leinab surnud naist. «Sa tegid elu nii uskumatuks! Sa muutsid mu eksistentsi arusaadavaks! Sa olid minu eesmärk ja näitasid mulle, kuidas päriselt armastada!» kirjutas ta ühes postituses, kus jagas fotot pulmakleite proovivast naisest.