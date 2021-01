ARMUSULID ⟩ 33-aastane Eesti naine sattus Tinderis armsama asemel kelmi võrku

18. jaanuaril alustas Põhja prefektuur menetlust 33-aastase naise avalduse põhjal. Eestlanna tutvus Tinderis mehega, kes mõnenädalase suhtluse järel soovitas ennast talle kui professionaalset investeerimiskonsultanti.

Mees pakkus naisele võimalust kaubelda krüptovaluutaga, kuid lõi talle vale ettekujutuse. Selle tulemusel tegi naine enda pangakontolt kauplemisplatvormile ülekandeid 700 euro väärtuses, kuid raha sealt tegelikult välja võtta ei saanud. Vähe sellest, kelm nõudis ohvrilt erinevatel ettekäänetel aina juurdemakseid.

Põhja prefektuuri kelmuste ja majanduskuritegude talituse juht Paul Pihelgas rääkis Elu24-le, et mullu alustas politsei Tallinnas ja Harjumaal kaheksa kriminaalmenetlust, kus kannatatanud suhtlesid kelmidega Facebook, Tinder ja Mail.ru keskkondades - esialgsetel andmetel on kahju kokku ligi 180 000 eurot. «Selle aasta jooksul on selliseid juhtumeid olnud Põhja prefektuuris kaks,» lisas ta.

Tutvumisäppide ja sotsiaalvõrgustike kaudu on kelmid Pihelgase sõnul üritanud ohvreid leida ka varem. Enne pandeemiat ja reisipiiranguid oli tegemist nö klassikalise armupettusega. See tähendab, et inimesed tutvusid, suhtlesid ja neil tekkis distantssuhe.

«Mõne aja pärast avaldas üks osapooltest soovi külla tulla ja palus reisiraha või rääkis, et tema laps, tema ise või laps on haigestunud ja kurtis kehva majandusliku seisu üle. Kuna ohvri jaoks oli see kelm saanud lähedaseks inimeseks, siis soovis ta hädasolijat aidata ning saatis raha. Inimese heatahtlikkust kuritarvitati seni kuni ilmes, et ilusa pildi taga on kelm,» kirjeldas Pihelgas.

Investeerimispettused on Eestis politsei kinnitusel kahjuks väga levinud ning mullu jäid eestimaalased ilma kokku rohkem kui viiest miljonist eurost. Kuna aga telefoni teel investeerimispakkumisi tehes on ohvreid leida üha raskem, kasutavad kelmid uusi võimalusi.

«Tutvusportaalis end noorte ja kaunite neidudena esitlevad kelmid suhtlevad nii inglise kui ka vene keeles. Alguses räägivad nad enda kogemusest investeerimisel ning pakuvad oma nõu ja abi – mõni neist ütleb, et on investeerimiskonsultant, mõni väidab, et tal on kogenud mentor, mistõttu on riskid madalad ja tulu garanteeritud,» tõi Pihelgas näiteid.

Seejärel pakub «neiu», et ehk on uuel silmarõõmul ka soovi proovida. «Kui inimene on esimese ülekande teinud, hakatakse tungivamalt peale käima, et «pandaks kasvama» veel rohkem raha. Tegemist on pettusega ja oma raha ega lubatud tulu ei näe ohver kunagi,» hoiatas Pihelgas.

Põhja prefektuuri kelmuste ja majanduskuritegude talituse juhi sõnul võib kelm vestlust ülal hoida mitu nädalat või isegi kuud ning alguses rääkida tühjast-tähjast, alles siis muu jutu käigus mainida, et tegeleb investeerimisega.

«Kui mees näitab ka ise üles huvi investeerida, selgitab naine üksikasjalikult kuidas see käib ja annab juhiseid, kuid rõhutab korduvalt, et soov investeerida peab olema mehe enda otsus. Alles pärast esimese ülekande tegemist muutub jutt pealetükkivamaks – soovitatakse investeerida aina enam, et ka tulu suurem oleks,» rääkis Pihelgas.