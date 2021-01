Rootsi golfiprimadonna ei kahetse Trumpilt Vabadusemedali vastu võtmist

Sörestam lisas, et ta keskenduks pigem teenetemärgile, kui sündmustele Washingtonis.

«Olen saanud palju tagasisidet, võite ainult ette kujutada, kui palju on erinevaid arvamusi. Mõistan, et on inimesi, kes näevad asja teise pilguga. Kuigi mina näen asju teistmoodi, aktsepteerin ma mõlemate poolte tõekspidamisi ning kallistan neid kõiki,» ütles Sörenstam Golf Channelile.