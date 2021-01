PÕNEV! ⟩ Avaldati Eesti Muusikaauhinnad 2021 järgmised esinejad

PITSA koosseisus astuvad lavale Eston Kohver 5miinusest, Reket ja Boipepperoni. Etteaste saab olema Reketi sõnul huvitav. «See üllatus on igatahes ka meie jaoks veel üllatus,» ütleb räppar kavalal toonil. Reketi jaoks on Eesti muusikaauhinnad iga-aastane mõnus kokkuvõte, et ka ise end pisut kaasartistide saavutustega kurssi viia.

Kuigi Anett varasemalt Eesti Muusikaauhindadel pole nomineeritud olnud, on ta siiski väga põnevil, kuidas üritus pisut teises võtmes välja nägema hakkab. Anetti sõnul on praegune keeruline olukord andnud muusikutele võimaluse oma laulude kallal töötada ja valmis saada. Noorel lauljataril on hea meel, et Eesti Muusikaauhindadel just seda suurt tööd ja vaeva tunnustatakse.

Anett on nomineeritud see aasta ka ise mitmes kategoorias - Aasta Albumi, Aasta Nais- kui ka Aasta Popartisti kategoorias.“Loomulikult on tunded ülevad. Ma olen selle plaadiga nii kaua ja palju vaeva näinud. Ma olen väga tänulik, et see sai nii mitu nominatsiooni,” rõõmustab Anett.