Suurima OnlyFans pepuga naine ei näe aluspesu kandmisel mingit pointi

Daily Star andmetel on naine suisa 30 000 dollarit oma pepu peale magama pannud, väisates mitmeid ilukliinikuid. Tegu on igati põhjendatud investeeringuga, võttes arvesse, et see on naise peamine sissetulekuallikas. Naine teenib OnlyFansiga lausa ulmelisi summasid, tõmmates magnetiga ligi mehi, kellele suured tuharad meeldivad.

Lisaks kosmeetilistele iluprotseduuridele käib Lissa ka jõusaalis oma lihaseid pumpamas, keskendudes just oma tagumikule ja jalgadele, et oma rahaallikas vormis hoida. Naise endal sõnul on tal tänu tema pingutustele OnlyFansi kõikse suurem ahter. Nimelt käib naine treeningsaalis ilma pesuta, sest ta tunneb end nii «vabamalt».

Modell teeb 2-tunniseid treeningsessioone, mille peamiseks osaks on rohekelt raskustega kükke. Pühendumus trennis käimisele on naise sõnul võimaldanud talle rikkalikku ja võimaluste rohket elu. «OnlyFans muutis mu elu. Ma teenisin oma esimese miljoni ja soetasin Miamis elamise,» kiitleb naine oma saavutustega.