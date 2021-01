PAPARATSO ⟩ Ben Afflecki suhe temast 17 aastat noorema Bondi-tüdrukuga on läbi

«Ben pole enam Anaga koos,» avaldas allikas väljaandele People. «Ta (Ana - toim) tegi sellele lõpu. Nende suhe oli keeruline. Ana ei tahtnud Los Angelesse jääda ja Ben ilmselgelt peab sinna jääma, kuna tema lapsed elavad seal.»

«See oli ühine otsust, see kõik läks sõbralikult,» rääkis teinegi allikas. «Nad on lihtsalt erinevates punktides; nad tunnevad üksteise vastu sügavat armastust ja astust. Ben soovib ka edasipidi iseenda kallal tööd teha. Tal on kolm tööd tulemas ja ta on lastele hea isa. Nad on mõlemad rahul sellega, kus nad oma elus on.»

Veel õnnelikult koos. Ben Affleck ja Ana De Armas koos laste ja koertega Los Angelses novembri lõpus. FOTO: Scanpix/Carlos Maidana/Broadimage

Ben ja Ana olid koos ligi aastakese. Nad kohtusid filmi «Deep Water» võtetel 2019. aasta novembris. Filmis mängivad nad abielupaari.

Esimesed kõlakad, et de Armas ja Affleck on paar, hakkasid levima pärast seda, kui nad 2019. aastal koos Havannas puhkusel käisid.

Us Weekly vahendas toona, et Afflecki endine abikaasa Jennifer Garner (48) toetab mehe uut suhet. «Jen on Benist romantilises mõttes täielikult edasi liikunud. Ta peab teda heaks sõbraks, heaks isaks nende lastele ja austab teda,» avaldas allikas väljaandele.

«Ta on oma eluga väga rahul ja on mehe uue suhte üle väga õnnelik ning toetab seda.»

Suhe Bondi-tüdrukuga on läbi. Ben Affleck jalutamas koos tütre Seraphina Afflecki ja koeraga 2021. aasta jaanuaris. FOTO: Scanpix/Broadimage

2020. aasta veebruaris rääkis Affleck avameelselt telesaates «Good Morning America», kuidas ta joomise maha jättis ning tunnustas ka näitlejaid Bradley Cooperit ja Robert Downey Jr.-it toetuse eest.

Nimelt avaldas Affleck väljaandele The New York Times, et hakkas rohkem jooma siis, kui tema abielu Garneriga lagunema hakkas. «See oli 2015, 2016 ja see tekitas loomulikult veel rohkem abieluprobleeme,» tunnistas ta.

Kui «Good Morning America» saates temalt küsiti, kus ta end viie aasta pärast näeb, vastas näitleja: «Viie aasta pärast on Ben Affleck kaine ja õnnelik, näeb oma lapsi kolm ja pool päeva nädalas ning on teinud kolm või neli filmi, mis talle huvi on pakkunud.»