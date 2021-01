KUUMAD PILDID ⟩ Palgatööst loobunud juutuuber poosetas oma musikesega rannas

Alex Costal töötas vaid paar aastat tagasi Youtube´i peakontoris, teenides The Forbes andmetel suisa 6-kohalist palka. Mehe ülesandeks oli õpetada sisuloojatele, kuidas saavutada edu ja mis päriselt platvormil müüb. Peale otsust ise Youtube staariks hakata, sai mees kogutud teadmisi rakendada juba iseenda kanalil.

Costal on Youtube´is suisa 3 miljonit jälgijat, kes on huvitatud tema meestele suunatud moe ja elustiilinippidest. Mees räägib oma videotes, kuidas saada rikkaks, milline on parim parfüüm ja millised soengud kõige rohkem naistele peale lähevad. Nägus mees jagab vaatajatega trikke, kuidas ka ise parem välja näha ja kuidas naiste tähelepanu saada.