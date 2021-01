MIS TOIMUB? ⟩ Tuhandeid fänne hullutab Facebooki teade, et legendaarne Weekend tuleb jälle!

Weekend Festival Baltic 2021 ürituse loojaks Facebookis on kummaline World Dj Win Music, kes kasutab oma profiilifotona DJ International Records logo. Konto kaanefotol on Weekendil esinenud nimekas DJ Martin Garrix. Täna pärastlõunaks oli juba pea kaks tuhat inimest postituse all märkinud, et on sellest huvitatud.