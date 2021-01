WOW! ⟩ Uustulnukast lauljatar Olivia Rodrigo purustas oma lauluga kõikvõimalikud edetabelid

Billboardile antud intervjuus avalikustab Olivia Rodrigo, et kogu see kogemus on olnud tema jaoks paras Ameerika mäed. «Vaid nädalaga muutus mu elu tundmatuseni, kuid samas on kõik sama,» räägib naine rõõmsalt.

«Driver´s license» (tõlkes autojuhiload) on südantlõhestav romantiline ballaad lahkuminekust, mis on paratamatult korralik pisarakiskuja. Laul jõudis võidukalt Billboardi Top 100 laulu esimesele kohale, avades tema jaoks pea kõik professionaalse muusikamaailma uksed. Lisaks Billboardile tõdesid laulu suurt edu ka Spotify, Apple Music ja Amazon Alexa.

«Nii paljud inimesed, kellele ma ülalt alla vaatan, on mulle kirjutanud ja öelnud, kui väga nad mu laulu armastavad,» selgitab tüdruk nädala jooksul juhtunut, tõdedes, et tegelikult on ta ju endiselt sama 17-aastane tüdruk, kes oma magamistoas statistika kodutööd teeb.

76 miljoni allalaadimisega on laul purustanud mitmed ülemaailmsed rekordid. Nimelt on ajaloos esimest korda jõudnud naissoost lauljatari esimene muusikaline teos nii-võrd kiire ajaga Billboardi edetabeli tippu. Laulust on saanud tõeline fenomen ka TikTokis, kus inimesed taaslavastavad laulu loomingulist muusikavideot.