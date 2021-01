VIDEO ⟩ Donald Trumpilt võetakse «küpsis» ja Joe Bidenile antakse «küpsis»

Kuhu Ameerika Ühendriikide president ka läheb, on tal alati kaasas «tuumajalgpall». Tegelikkuses on see 20 kilogrammi kaaluv mustast nahast portfell, milles on kuuli- ja plahvatuskindla metallkohvri sees neli asja: ümbrik kaardiga, millel on tuumakoodid ehk The Biscuit, kaust, milles on eriolukorra kommunikatsiooni protseduuride juhised, must märkmik, milles on kirjas vastumeetmed ja raamat, kus on üles loetletud turvakohad.