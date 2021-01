KUULA TIISERIT ⟩ Näitlemisest loobunud Amanda Bynes hakkas räppariks!?

Endise lapstähe ja näitlejatari Amanda Bynesi (34) tegi oma viimase filmirolli 2010. aastal. Pärast seda sai alguse tema allakäik ning praeguseks on Bynes Hollywoodist kadunud. Möödunud aastal on ta mitmel korral sattunud kõmumeedia tähelepanu keskmesse, kuid seda pigem Instagrami postituste ja eraelu tõttu.

Nüüd on Bynes taas end ilmutanud ja seekord Youtube'is. Näitlemisest loobunud Bynes hakkas nüüd räppima!

Endine lapstäht postitas enda nimelisele Youtube'i kontole minutilise video «Precise X Amanda Bynes – Diamonds», mida on praeguseks vaadatud üle 20 000 korda. Räpiloos on Bynesi roll väiksem, ta laulab vaid üksikuid ridu ja esimest korda kuuleb teda video 0.35 minutil.

Esialgne tagasiside Bynes loole on üpris negatiivne. «See peaks olema illegaalne sellise tulise rütmi saatel niiviisi räppida,» kommenteeris keegi vihaselt.

«Ma olen täiesti segaduses, mida ma just kuulasin,» väljendas üks kuulaja oma tundeid.

Osad lootsid, et tegu on naljaga ja mõni arvas, et Bynes soovib sellega vaid tähelepanu.

Oli ka neid, kes tundsid muret Bynesi ja tema vaimse tervise pärast. «Ma loodan, et sul on kõik hästi Amanda, sul oli 90ndate laste elus suur roll,» tõdes üks Bynesi fännidest, kes lisas, et endise näitleja tõelised fännid toetavad naist siiani.

Mõni ütles lihtsalt: «Amanda, palun lõpeta!»

Alla 500 jälgijaga kontole on lisatud praeguseks kaks video ja teine on lisatud vähem kui nädal aega tagasi. Selle pealkiri on «Music» ehk «Muusika» ning Bynes istub kallimaga arvatavasti koduhoovis ja pritsib riime.

Filmidest «Mida tüdruk tahab» (2003) ja «Juukselakk» (2007) tuntud Amanda Bynes alustas näitlemisega 90ndate lõpus. Oma lühikeseks jäänud karjääri jooksul oli Bynesil vaid 20 rolli ja tundus, et tema karjäär oli alles hoogu sisse saamas.

Kahjuks algas Bynesi allakäik 2010. aastal, kui ta paljude arvates veidralt käituma hakkas. Näiteks teatas ta toona, et teeb näitlemisega lõpparve, sest talle see ei meeldi. Hiljem on ta selle väite tagasi võtnud.

2012. aastal sattus ta politseiga sekeldustesse. Teda süüdistati teda purjuspäi autorooli istumises ja politseiauto riivamises. Aasta hiljem teatas ta, et mitmed maailmastaarid on inetud. Veidi hiljem tegi ta lõkke naabri sissesõiduteele ja kallas oma koera bensiiniga üle.

Pärast seda oli Bynes viis kuud sunniviisilise psühhiaatrilise järelevalve. 2014. aastal toimetati ta Californias taas psühhiaatriahaiglasse sundravile ja näitlemisega tuntuks saanud Bynes kadus Hollywoodist täielikult.