PLAHVATUS MADRIDIS ⟩ Hispaanlane päästetud vanaemast: ta tundub olevat surematu ka siis, kui maja kaela kukub

FOTO: imago-images via www.imago-images.de/imago images/alfa images/Scanpix

Hooldekodus olijate lähedased kartsid pärast plahvatust, et ka seal on hukkunuid. Olukord oli segane ja kaootiline, õnnetuspiirkonnast evakueeriti inimesi ning veel ei olnud selge, kes on elus ja kes surnud.