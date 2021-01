PILDID ⟩ Venemaal mõisteti kaheksa kaasteenijat tapnud ajateenija ligi 25 aastaks vangi

Ajateenija tunnistas end süüdi ja väitis, et ei talu enam sõjaväebaasis toimuvat väärkohtlemist.

Juhtum on Vene sõjaväe jaoks piinlik, sest sõjavägi on viimastel aastatel läbinud kallihinnalise uuenduskuuri ja seda kujutatakse, kui vägevuse kuvandit, et tõrjuda süüdistusi seni kehtinud nõukogudeaegst probleemist, kus vanemad sõduris kiusasid ajateenijaid, vahendas Reuters.