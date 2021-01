JULMAD KAADRID ⟩ USA mäesuusalegendi kuulsusetu lõpp saatejuhina: koerad kõlkusid vastu kaljunukke

36-aastane Vonn oli seiklusseriaali The Pack saatejuht. Amazon Prime`is jooksnud telesõu eripära seisnes selles, et võistleva tiimi moodustasid inimene ja koer.

Saatest eemaldatud stseenides on näha, kuidas koerad kõiguvad maa ja taeva vahel ning löövad end valusasti vastu kaljunukke. Koerade olemusest võis välja lugeda, et selline seiklus ei paku neile kõige vähimatki naudingut.

«Videomaterjal rakmeis rippuvast koerast, kes kogu hingest üritab asjatult jalge alt maapinda leida, enne kui loomake vastu kaljut ennast ära lööb, näitab ilmekalt, millised on saate The Pack tegijate prioriteedid,» kommenteeris loomakaitseorganisatsioon Peta.

Näib, et saate tootjad said suurepäraselt aru, et koerad olid stressis, sest muidu poleks kaadreid ekraanile jõudnud episoodist välja jäetud. Peta lisas avalduses, et koerte koht ei ole eluohtlikes situatsioonides ning loomad esinevad sõus vastu tahtmist.