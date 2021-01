PILDID ⟩ Noore egiptlasega abiellunud Briti pensionäri kimbutab suur mure

Elu24 kirjutas möödunud aasta alguses Briti pensionärist Irisest, kes oli kõrvuni armunud ja plaanis peagi abielluda. Nüüdseks 81-aastase Irise väljavalituks oli saanud 36-aastane egiptlane Mohamed Ahmed Ibriham.

Aasta tagasi sai Iris meedialt palju tähelepanu, eriti tänu oma avameelsele intervjuule Briti hommikusaates «This morning». Saates kirjeldas Iris oma esimest vahekorda noore kallimaga. «See oli väga raske. Keegi ei ole minu läheduses 35 aastat olnud, tundsin ennast neitsina. Ma ei suutnud järgmine päev kõndida,» teatas avameelne pensionär saatejuhtidele.

The most handsome male on the planet Posted by Iris Jones on Tuesday, 9 June 2020

Iris ja Mohamed avalikustasid samas saates möödunud aastal, et vaatamata raskustele sai neist novembris lõpuks ka abielupaar.

Iris rääkis, et paaril õnnestus abielluda pärast mitmeid katseid. «See ei olnud traditsiooniline pulmapidu. See oli lihtsalt dokumentide vahetus, pidime allkirjastama mitu dokumenti ja andma sõrmejälje, kuid mul ei ole aimugi, mida kõike see leping ütleb, sest see on kõik araabia keeles,» avaldas Iris.

Pärast paberite allkirjastamist läksid Iris ja Mohamed KFC kiirrestorani tähistama ning pensionäri sõnul oli nende pulmaöö oli sama raju, kui nende esimene ühine öö.

«See oli praktiliselt samasugune, kui meie esimene öö koos, kuid üheks suureks erinevuseks oli see, et see ei olnud enam nii raske,» tunnistas Iris. Küll aga oli pensionäri jaoks raskem tõsiasi, et tema perekond ei olnud Mohamedi suhtes väga mõistev. Novembris ei olnud Iris oma perekonnaga pärast abiellumist rääkinud. "

Nüüd on Iris avaldanud, et abielupaar on vastamisi suure murega. Nimelt ei ole Mohamedil viisat ja abielupaar on viisaprobleemide tõttu hetkel eri riikides. Iris on Suurbritannias, Mohamed aga Egiptuses.

Kuigi Mohamed on hetkel Egiptuses nö kinni ja ei saa abikaasa juurde Suurbritanniasse proovivad nad abikaasa viisa abil siiski probleemile lahenduse leida.

Seniks peavad Iris ja Mohamed leppima sotsiaalmeediaga, kuhu mõlemad on oma suhte jooksul jaganud mitmeid ühiseid pilte. «Ma igatsen oma abikaasat,» avaldas egiptlane 11. jaanuaril oma Facebooki seinal.

Irise perekond ei olnud algselt Mohamedist eriti vaimustuses ning arvati, et mees on ainult viisa ja raha peale väljas. Mohamed kinnitas novembris, et tal on ükskõik, kus ta koos Irisega elab. «Ma hoolin vaid ühest asjast, enda abikaasast, see on kõik, Egiptuses või kuskil mujal, kõik kohad on samad. Egiptus on hea riik, Egiptuse mehed on head mehed, hoolitsevad oma naiste eest,» rääkis egiptlane.