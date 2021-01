PILDID ⟩ Kambodža joogafännid läksid pärast piirangute leevendamist tagasi mattidele koos...

Korraldajate sõnul aitavad harjutused koos märjukesega suuurepäraselt koroonapandeemiast tingitud stressi leevendada, teatab reuters.com.

Kambodžas kehtisid karmid koroonapiirangud kuus nädalat kuni 1. jaanuarini 2021. Seal oli küll viirusega nakatunuid ja viirushaiguse põdejaid, kuid mitte ükski inimene ei surnud sel ajal Covid-19 tagajärjel.

Pruulikoda alustas õllejoogaga juba enne pandeemiat ja see kujunes väga populaarseks. Vahepealne katkestus ei vähendanud kambodžalaste entusiasmi teha õllejoogat.

«Minu arvates on õllega koos jooga tegemine lahedam, kuna taskaalu hoidmine on raskem, sest poos tuleb võtta õlleklaas käes. Tavaline jooga on minu silmis juba ammu liiga tõsine ja igav,» sõnas 25-aastane õllejoogaentusiast Sreyline Bacha.

Õllejooga harrastajad Kambodžas Phnom Penhis FOTO: CINDY LIU/REUTERS/Scanpix

«Liigutamise vahele võtta sõõm õlut teeb kõikide tuju heaks,» jätkas naine, kes on sotsiaalmeedias mõjutajate mänedžer.

Õllejoogat tutvustati esmakordselt 2013. aastal USA Burning Man festivalil ja nüüdseks on see jõudnud paljudesse kohtadesse kogu maailmas, kogudes jätkuvalt populaarsust.

«See ei ole nagu päris jooga, pigem on see sõprade sportlik ja maitsemeelt paitav kokkusaamine, kus jooga on meelt lahutav element,» sõnas ameeriklanna Anna, kes saabus Kambodžasse tööle kaks kuud tagasi.

Firma BeerPro Import Export Co, mis on Kambodža käsitööõllefirma TwoBirds emafirma, tegevjuht Connor Cheney Kirsch selgitas, et nende joogaklassid aitavad inimestel koroonapandeemiast taastuda ja annavad uusi sõpru.