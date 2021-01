ABSURD? ⟩ USA poliitik kuulutab müütilisele lumeinimesele jahihooaja ja lubab võimsat pearaha

Vabariiklasest saadik esitas eelnõu, mis kohustaks Oklahoma Keskkonnakomisjoni määrama müütilisele lumeinimesele oma jahihooaeg, nagu need on paljudel päris metsloomadel.

«Oklahoma Keskkonnakomisjon peab määrama reeglid lumeinimese jahihooajale. Komisjon määrab iga-aastased hooaja kuupäevad ja kõik vajalikud load ning tasud,» selgitab Justin Humphrey ettepanek.

«Jah, see on tõesti reaalne ettepanek,» tunnistas ka Micah Holmes keskkonnakomisjonist. Kuigi lumeinimese ehk jeti legend on levinud mitmel pool maailmas, jääb ametnike jaoks probleemiks siiski see, et inimlase olemasolu pole kunagi tõestatud.

«Siin komisjonis kasutame me teadust, et otsuseid teha,» kritiseeris Holmes. «Me ei tunnista lumeinimest Oklahomas levinud liigina.» Siiski tuleb see arutlusele ja võib vastu võttes juba sel aastal jõustuda.

Vereta jaht

Humphrey on ise pärit osariigi lõunaosast, mis on jetide poolest kuulus. Seal korraldatakse nende auks isegi iga-aastast festivali. Mehe sõnul ongi plaan tehtud selleks, et piirkonda turistidele tutvustada.

Vabariiklase plaani järgi ei hakataks elukat aga tulirelvadega jahtima, vaid püütaks elusalt. «Ma arvan, et jeti on päris salalik,» tunnistas Humphrey. «Ei usu, et me ta kinni püüame.» Siiski plaanitakse esimesele õnnelikule püüdjale anda koguni 25 000 dollarine pearaha.