Suunamudija Triinu Liis Epner andis välja Austraalia peikale pühendatud singli

Suunamudija Triinu Liis Epner ja tema austraallasest Justin McNairn on sotsiaalmeedias tohutult kuulsust kogunud oma erakordse kaugsuhtega. Nad leidsid teineteist TikToki kaudu, kus nad oma ühise kontoga ohtralt fänne on kogunud. Ka nende ühisel Instagrami kontol on juba ligi 30 000 fänni.

Detsembri lõpus jõudis Justin Austraaliast Eestisse ja noortel oli väga emotsionaalne esmakohtumine Tallinna lennujaamas. Justin rääkis Elu24-le, et noorte suhteks sai tema julgust oma vanemate armuloost. Sellest saad rohkem lugeda SIIT.

Nüüd, kuu aega pärast esmakohtumist, on Triinu Liis avaldanud oma esimese singli.

Loo «Südame ligi» taga on Egle Sild ja Martin Kivi ning kaasa on aidanud ka Allan Triik. Esitajaks ei keegi muu kui Triinu Liis. Kuigi loo sõnad ei ole kirjutatud Triinu Liisi poolt pole kahtlustki, et singli on suunamudija pühendanud Justinile ja nende armastusele.

Youtube'i avaldatud videopostitus sisaldab kolme pilti paarist, kes naudib Eesti talve. Kaanekujundusele on ka lisatud paari ühine sotsiaalmeedia kasutaja Meet the Leos. (Mõlemad on lõvi tähtkujust, lõvi inglise keeles on leo - toim).

Videopostitusest leiab ka laulusõnad, mis koosnevad kahest salmist ja refräänist.

«Astun nii vaikselt, kui julgeda võin, otsa on saanud kogu mu võim, tahan minna siit edasi, ma valmis tundma end vabana,» laulab Triinu Liis esimeses salmis.

Refrään peegeldab noorte kohtumist. «Tulid ja leidsid mu sa, ma ootasin sind, nüüd ristub me hing. Oled küll teisel pool maad, ei hooli ma muust, vaid kuulen su suust, et oled mu südame ligi.»

Loo teine salm kõlab järgmiselt: «Kõik enda hirmud jätta võin, minus parima välja tõid, nüüd lõpuks hingata vabalt saan, meie päralt on kogu maa.»

Umbes kahe tunniga on Triinu Liisi esimene singel kogunud ligi 2000 kuulamise ja sellele on jäetud ka mitmeid kommentaare.

Esmane tagasiside loole on väga positiivne ja paljud kiidavad nii singli sõnumit kui ka Triinu Liisi lauluhäält.

«Väga ilus hääl ja mõnusa vibe'iga laul. Kohe kuulda, et hing, süda ja armastus sisse pandud , aitäh,» kommenteeris keegi.

«Triinu sul on vapustavalt ilus hääl,» lisas teine ja kiitis ka laulu, mis on kuulaja sõnul ilus ning meenutab talle tema ja ta abikaasa armulugu.

«Väga ilus lugu ja mul on hea meel, et te lõpuks kokku saite!» kirjutati loo alla.

Nii Triinu Liis ja Justin on loo kuulajaid ning nende toetajaid videopostituse all tänanud.