UHKE NIMEKIRI ⟩ Kõik Eesti Muusikaauhinnad 2021 esinejad on selgunud

NOËP rõõmustab, et kandideerib tänavusel auhinnagalal suisa kolmes kategoorias ning lisab: "Eriti hea meel on muusikavideo nominatsiooni üle, sest silmapaistvaid videoid anti välja sel aastal omajagu. Mul on hea meel ka video kaasautori Karl Hans Õunpuu üle, kes investeeris tohutult aega ja energiat Bobi seiklustesse post-apokalüptilises Tallinnas."