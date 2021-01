LEEDU VÕIDULUGU? ⟩ Ärajäänud Eurovisiooni favoriit jahib tantsulise looga uut võimalust

Kuigi 2020. aasta Eurovisiooni ärajäämine oli paljudele paras šokk, võisid ennast eriti pettunult tunda leedukad, kellele ennustati esimest korda lauluvõistluse võitu. Potentsiaalse võiduloo «On fire» esitajatelt The Roopilt oodati juba möödunud suvel tänavuseks Eurovisiooniks aga veel paremat laulu.

Sarnaselt Eestile tegi Leedu rahvusringhääling möödunud aastal otsuse tagada The Roopile 2021. aastal koht kohaliku eelvooru finaalis. Pingelisse olukorda sattunud bänd avaldas alles novembris, et proovivad taas Eurovisioonile pääseda.

Täna avaldas The Roop ka loo, millega taas võistlustulle minnakse. Tegu on tantsulise looga, mis kannab pealkirja «Discoteque».

Bänd avalikustas oma ametlikul Facebooki lehel, et lugu sarnaneb oma ideelt looga «On fire», kuid ei ole selle koopia. «Muusika ja tants vabastab inimesi. Pole olemas inimest, kes ei oska tantsida. See on kaasasündinud. Tants on vahend, mis parandab arme,» kirjutati The Roopi lehel. Instagramis tõdes bänd, et nende uus lugu on sarnaselt «On fire'iga» eriskummalise kõlaga.

Selle tõekspidamise põhjal sündis ka lugu «Discoteque», millele valminud muusikavideo on inspireeritud 80ndates, filmist «Alice imedemaal» ja telesarjast «Twin peaks».

Bändi solist Vaidotas Valiukevičius kirjeldas nende uut lugu järgmiselt: ««Discoteque» räägib sisemisest vabanemisest. Räägime tihti, et oleme vabad ja elame vabas maailmas, kuid enamik meie piiranguid on sisemised. See laul proovib vabastada meie meeli, mis sisaldavad liiga palju enesekriitikat, hirmu meie erinevuste ees, vastumeelsust enda keha aktsepteerimise suhtes ja isegi enese atraktiivsuse piiramisest.»

Kas bänd saab taas Eurovisioonile selgub alles 6. veebruaril, kui toimub Leedu kohaliku eelvooru finaalvõistlus, vahendab eurovision.tv. Hetkel pole veel selgunud, milliste lugudega The Roop finaalis võistleb.

16. jaanuaril korraldatud eelvõistlusel valiti 10 laulu seast viis poolfinalisti ja 23. jaanuaril valitakse ülejäänud poolfinalistid. Hetkel on poolfinaali pääsenud Be U looga «Love yourself», Martyna Jezepčikaitė looga «Thank you very much», Militia Deikareyte looga «Shadows», Titas & Benas looga «No» ja Voldermars Petersons looga «I never fall for you again», vahendab eurovisionworld.com. Esimeses eelvoorus said kõige rohkem ning võrdselt punkte Petersons ja Titans & Benas.