«Hiidsisaliku jäänusel on näha jooni, mis on ka tänapäeval elavatel loomadel, kuid põhijoontes on ta anatoomia unikaalne, kaasa arvatud kahe auguga kloaak. Sellist ei ole lindudel, kes on hiidsisalike tänapäeval elavad sugulased. Pigem paistab see olevat krokodillide kloaagi sarnane, kuid mõnes mõttes ikkagi erinev,» selgitas Bristoli ülikooli paleobioloog Jakob Vinther.