ISA AHASTUS ⟩ Vähihaige 5-aastase pisitütre ravi lükatakse viirusepiirangute tõttu edasi

Põhja-Inglismaalt Middlesboroughst pärit Ian Johnsoni sõnul on nende pere täielikust põrgust läbi läinud. Tema pisitütre vähiuuringud on juba kuid edasi lükatud, kirjeldab mees.

Ühendkuningriigis sureb igapäevaselt COVIDisse üle 1000 inimese ja tervishoiusüsteem (NHS) on välja kurnatud. Selles olukorras on edasi lükatud ka paljud igapäevasemad raviprotseduurid.

Teiste seas ootab oma järjekorda Iani 5-aastane tütar Scarlett. Isa sõnul on verevähi diagnoosiga tüdruku uuringuid edasi lükatud juba neli kuud. «Ta nutab, et ta kõht ja pepu valutavad,» meenutas mees. «Ma loodan, et vähk sinna pole levinud.»

Scarletti 37-aastase ema Melanie sõnul on see südantlõhestav. «See tapab mind, ma olen ju kõikide protseduuride ajal tema kõrval olnud,» kirjeldas ta. «Me ei saa midagi teha. See mõjutab meid kõiki mentaalselt ja emotsionaalselt,» lisas isa.

Pisitüdrikul diagnoositi vähk selle aasta alguses. Arvatakse, et see on tekkinud tema 2015. aastal saadud südameimplantaadi mõjul.

Kõik edasi lükatud

Kuna vähihaigetel on sageli immuunsüsteem väga nõrk, on otsustatud, et haiglad kujutavad liialt nakkusohtu. Samas tekitab see «nokk lahti, saba kinni» olukorra, kus haigete vajalik ravi jääb lükatakse edasi või jääb sootuks saamata.

MacMillani Vähiabifondi hinnangul on praeguse kriisi käigus juurde tekkinud üle 50 000 diagnoosimata kasvajaga inimese. Hoiatatakse, et ka see võib kahekordistuda, kui olukord lähiajal ei normaliseeru.