PILDID ⟩ USA juutuuber ja tulirelvade entusiast pääses võikast õnnetusest eluga

Cody Detwiler on 22-aastane ameeriklane, kelle 1,75 miljoni jälgijaga Youtube'i kanal WhistlinDiesel on pühendatud autodele. Lisaks autohuvile on Cody ka tulirelvade entusiast ja hiljuti lasi noormees täpsustamata kohas muretult terasplaadi suunas. Järsku põrkas üks kuul rikošetina tagasi.