HIRMUTAV AVASTUS ⟩ Austraallanna oli nädalaid segaduses, miks mõned asjad kodus salapäraselt «liiguvad»

Austraaliast, Queenslandi osariigist pärit Monica Green märkas ühel päeval, et midagi on tema kodus valesti. Mitmed asjad olid tema kodus paigast ära ja «liikusid» ühest kohast teise ilma, et Monica neid puutuks, vahendab New York Post.

Mõni aeg pärast esimesi avastusi leidis kolme lapse ema, et tema turvakaamerate süsteem oli välja lülitatud.

Kuigi Monical olid kahtlused, et midagi on valesti, ei suhtunud ta oma muredesse liialt tõsiselt. Seda aga kuni kestva nädala esmaspäevani, mil Monica arsti vastuvõtult koju naasis ja koheselt teadis, et midagi on valesti.

Oma majja sisenedes leidis Monica, et konditsioneer oli sisse lülitatud, tagauks oli lahti tehtud ja köögis oli poolküps kanakints. Austraallanna kutsus kohe politsei, kes avastas, et ka ülemisel korrusel asuv pööninguluuk oli lahti.

«See oli nagu midagi õudusfilmist,» tunnistas Monica kohalikule meediale. «Mina olen see, kes paks neid (tema lapsi - toim) kaitsma, aga tunnen, et olen läbi kukkunud.»