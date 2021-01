ENNE JA NÜÜD ⟩ Koolikiusamist talunud Šveitsi neiu on tänu oma «uuele kehale» õnnelikum

Instamodell Celine kostitab oma fänne tihti paljastavate fotode ja võrgutavate kaadritega. Kurvika neiu välimuse taga on aga ohtralt ilulõikusi, mis on Celine'ile läinud maksma kümneid tuhandeid.

Šveitsi neiu avaldas hiljuti, et ta otsustas enda välimust muuta juba teismelisena, vahendab Daily Star. Paar aastat tagasi avaldas neiu oma Instagramis kaks fotot, ühel on teismeline Celine, teisel aga neiu paar aastat tagasi. Instamodell lisas, et fotosid lahutab kümme aasta.

«Ma olin enda suhtes väga rahulolematu. Kui ma peeglisse vaatasin tundsin end nii koledana, et tahtsin nutta. Tundsin, et olin enda kehas lõksus,» meenutas Celine enda teismeliseiga.

Koolis kiusati Celine'i iga päev ja tema välimust võrreldi poisi omaga. Lisaks mõnitati neiut tema suure nina pärast. «Mul ei olnud koolis sõpru ja ma ei tahtnud kooli minnagi. Aga proovisin endast alati tugeva mulje jätte,» lisas ta.

Pärast kooli otsustas neiu ilulõikuste ja -protseduuride kasuks. Alates sellest, kui Celine on olnud 19-aastane, on ta lasknud kaks korda aastas oma huuli täidlasemaks muutnud. Lisaks on talle tehtud teisigi täitesüste. Huulesüstid on aga neiu lemmikud: «Arvan, et mu nägu näeb suuremate huultega palju parem välja.»

Täitesüstide eest maksab Celine iga kord kopsaka summa, mis jääb neiu sõnul 370 ja 2700 euro vahele. Lisaks on ta vähem kui kümne aasta jooksul lasknud oma rindu kolmel korral suurendada. Kokku läksid kõik lõikused maksma ligi 16 000 eurot.

Kõigi ilulõikuste eest on Celine maksnud enda rahakotist, sest see on tema soov. «Ma olen alati raha säästnud, ma ei käinud kunagi klubides ja ei ostnud endale uusi riideid.»

Celine töötas enne instakuulsust juuksurina ja pani selle töö kõrvalt palju raha kõrvale. «Nüüd teenin oma välimusega raha ja elu on hea.»

Kuigi Celine on mõneks ajaks ilulõikustest (va täitesüstid) loobunud, plaanib ta tulevikus mõnda veel teha. «Tahan oma rinnad veidi väiksemaks teha ja loomulikum välja näha, aga hetkel tunnen end oma kehas hästi ja olen õnnelik.»

«See on midagi, mida ma ei oleks kunagi uskunud,» tunnistas Celine. Enne ilulõikusi meeldis Celine'ile enda puhul vaid tema silmad, mis on siiani neiu lemmikud.

Vaatamata instakuulsusele on neiu viimased seitse aastat olnud vallaline, kuid kinnitab, et ta saab uue välimuse pärast kindlasti rohkem tähelepanu.