HUMOORIKAD PILDID ⟩ Meemiks saanud USA senaator jõudis oma tegemistega Eestisse

Soojas parkas ja kodukootud käpikutega Sandersi pilk ütles rohkem kui tuhat sõna ning pole üllatav, et sellest fotost sai kiiresti ülimenukas meem. Nüüd on see jõudnud ka Eestisse - Bernie on fototöötluse abil jõudnud muuhulgas isegi koalitsioonikõnelustele.