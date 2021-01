Luisa Rõivas uuest muusikast, superstaarisaatest ja elust peaministri abikaasana

Luisa Rõivas, kes veel Luisa Värgina saavutas üleriigilise tuntuse saates «Eesti otsib superstaari», ütles, et tahab jälle olla laval ja teha seda, mida ta kõige rohkem armastab - laulda.

Küsimuse peale, miks Luisa, kel viimane album ilmus aastal 2015, just praegu otsustas muusikasse naasta, vastas lauljatar, et hoo lavalaudadele naasta andis talle osalemine saates «Maskis laulja», kus Luisa sõnul oli väga lihtne ja mugav maski taga laulda. «Ei saa öelda, et ei hakanud meeldima. Hakkas küll» kirjeldab Luisa maskisaatest saadud inspiratsiooni muusikasse naasmiseks.

Luisa uues laulus «Sinuga» figureerib ka laulu muusika autor, lätlane Lauris Reiniks, kes Luisaga koos kaunis eesti keeles laulab.

Laulu näol on tegu Baltikumi suurprojektiga

Lätlane, kellega Luisa ka varem koos laulnud on, helistas lauljatarile pakkumisega: äkki teeks ühe dueti koos. Nii sündiski laul, mille sõnade autor on Luisa, viisi autor Lauris.

Laulu näol on tegu Baltikumi projektiga ning see tuleb välja ka Leedus ja Lätis - seda aga riikides vastavalt Leedu ja Läti partneritega. Suurprojekti muusikavideo on filmitud nii Eestis kui Lätis.

Luisale endale tundub, et tegu on ilusa pulmalauluga. Ka muusikavideos tantsivad kaks vanemat paari ongi päriselus omavahel abielus ja saanud kokku tantsides. Samuti sai laulusõnadeks Luisa inspiratsiooni oma abikaasa Taavist, kellele ta laulusõnu kirjutades mõtles.

Lauris, kes puhtas eesti keeles laulab, keelt muidu ei räägi. Luisa sõnul oskab lätlane küll mingeid üksikuid lauseid öelda. Sama saab öelda ka Luisa kohta - lauljatar oskab lõunanaabrite keeles samuti mõningaid stamplauseid.

Eesmärgid pärast «Eesti otsib superstaari» saadet

Luisa, kelle jaoks on eriti oluline anda muusikaga edasi mingit sõnumit, kogus eestlaste seas tohutu tuntuse pärast «Eesti otsib superstaari» saadet aastal 2007, kui ta Birgit Sarrapi (toona Õigemeele) järel saate esimeses hooajas teiseks jäi.

Luisa sõnul ei olnud tal tohutult suuri muusikalisi eesmärke pärast saate lõppu. «Minu jaoks oli tähtis, et ma ei jätaks liiga pikka pausi saatest tuleku ja esimese albumi vahele». Luisal õnnestus juba aasta pärast saate lõppu välja anda enda debüütalbum «Tunnete allee».

Elu peaministri naisena

Luisa abikaasa Taavi Rõivas oli aastatel 2014-2016 Eesti Vabariigi peaminister ning abikaasa positsioon hakkas mingi hetk mõjutama ka lauljatari karjääri. «Mingi hetk hakkasid need esinemispakkumised tulema sellised, et ma ei tea, kas te ikka tohite seda teha, aga meil on selline õhtune-öine esinemine. Kui hakkasid tulema ettevaatlikud küsimised, siis mulle kuidagi sujuvalt tundus, et võib-olla siis ei peagi. Võib-olla polegi sobilik klubis õhtul esineda peaministriproual» kirjeldab Luisa pausi enda muusikas, mis oli mõjutatud abikaasa ametikohast.

Ehkki abikaasaga oli aastate jooksul seotud mitmeid skandaale, püsis Luisa siiski läbi raskuste Taavi kõrval. «Ma olen alati olnud seda meelt, et kui sa oled kellegiga koos ja loonud temaga ühise pere, siis tulgu hea või halb, sellest peab koos läbi tulema». Luisa sõnul oleks lihtsam ära minna ning ehkki väljakutse on raskem koos raskustest läbi tulles, on auhind pärast koos läbielatud raskusi on tema sõnul sellevõrra suurem. «Tulevik koos on palju ilusam kui hetk, mis võib olla raske.»

Peaministri abikaasana kaasnesid Luisa sõnul suured elumuutused. «Sa ei ütle Taavile, et mine too üks piim hommikul Kassisaba poest. Selleks peab ta kutsuma kaks autot kohale, et sõita 50 meetrit poodi» kirjeldab Luisa elu, mis kaasnes abikaasa peaministri ametipostiga. Ehkki abikaasa pidi poodi minekuks kutsuma kohale turvamehed, siis Luisal turvamehi polnud ning ta võis ise vabalt ringi liikuda.