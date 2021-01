Justin Bieber meenutas päeva, mil ta vahistati: olin eksiteele juhitud

Üsna noorelt tuntuks saanud Justin Bieber oli 19-aastane, kui politsei ta Miamis 2014. aastal purjuspäi sõitmise kahtlusega peatas, vahendab TMZ. Kahtlused osutusid tõeseks. Bieberi juhiluba oli aegunud ja ta avaldas arreteerimisel vastupanu. Kuigi Bieber oli joonud puhus ta promilli, mis polnud väga suur ja hiljem talle selle eest süüdistust ei esitatudki.

Nüüd seitse aastat hiljem on Bieber oma sotsiaalmeedias seda päeva meenutanud ja tunnistanud, et ta on praegu täiesti teistsugune mees.

«Seitse aastat tagasi mind arreteeriti, mitte kõige parem hetk mu elus,» tunnistas Bieber ja jätkas, «ma ei ole uhke selle üle, kus ma tol hetkel oma elus olin. Tundsin valu, olin õnnetu, segaduses, vihane, eksiteele juhitud, mind ei mõistetud ja olin jumala peale vihane.»

Pärast seda tegi Bieber kiire nalja ja mõnitas enda riietust, mida ta vahistamise hetkel kandis: «Ma kandsin Miami kohta liiga palju nahast riideid.» Kõige selle järel tunnistas aga Bieber, et ta on tänu jumalale kaugele jõudnud. «Sellest hetkest praeguseni olen mõistnud, et jumal oli toona mulle lähemal kui praegu.»

Lõpetuseks lisas Bieber, et oma tänast päeva ei tohi lasta häbil rikkuda.

Toona sai Bieber leebema karistuse, kuna talle esitati süüdistused vaid hooletu sõitmise ja arreteerimisel vastupanu osutamise eest.

See polnud aga ainus kord, kui Bieber 2014. aasta jaanuaris seadusega pahuksisse sattus. Vahetult enne vahistamist loopis ta munadega naabrimehe maja ja teda süüdistati vandalismis. Sellega seoses algas ka mitmeid aastaid kestnud kohtujama, millega jõuti alles 2018. aastal kokkuleppele. Toona oli Bieberil palju juhtumeid ka fotograafide ja paparatsodega, kes noore popstaari igat sammu jäädvustada soovisid.

2017. aastal kadus Bieber mõneks ajaks meeleleahutusmaailmast teatades, et vajab puhkust. Pole ka imestada, sest Bieber oli vaid 13-aastane, kui temast sai Kanadas tõeline sensatsioon. Bieberi sõnul hakkas ta umbes samal ajal ka marihuaanat tarvitama.

Sealt edasi leidis noormees aga tee teiste ainete, sealhulgas ecstasy, psühhedeelsete seente, tablettide ja alkoholi juurde.

«Inimesed ei tea, kui tõsiseks see läks. See oli õigupoolest kohutav. Ärkasin hommikul üles ja esimene asi, mida tegin, oli paari tableti neelamine, pläru suitsetamine ja oma päeva alustamine. See muutus lõpuks hirmutavaks,» avaldas Bieber möödunud aastal.