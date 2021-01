PILDID ⟩ Vaata, millise toa sai endale Grete Griffini tütar nende uues Florida villas

Eesti seitsmevõistleja Grete Griffin on Ameerikas elanud juba rohkem kui kaheksa aastat. 2020. aasta mais jagas Grete sotsiaalmeedias, et nüüd hakkasid nad profisportlasest abikaasa Robert Griffin III'ga nende perele Floridasse villat ehitama.

Toona jagas Grete ka ühte pilti alles ehitamisel olevast majast, mis sai valmis detsembriks. Möödunud kuul selgus, et Grete pere uus maja on juba valmis, kuid sisse kolitakse alles hiljem. Nimelt mängib eestlanna profisportlasest abikaasa Ameerika jalgpalli Baltimore'i meeskonnas, seega ei ela nad jalgpallihooajad Floridas.

Nüüd on aga jalgpallihooaeg läbi ja Grete pere on jõudnud uude majja!

Floridasse ehitatud villast on põgusaid kaadreid jaganud nii Grete kui ka Robert. Ühes Instagrami-loos jagas Grete fotot stiilsest laelambist. Täpsemat asukohta majas on raske pildi põhjal määrata. Lampi taga on aga kaks huvitavat maali.

Läbi kahe korruse ulatuv laelamp ja minimalistlikud maalid. FOTO: Kuvatõmmis Instagramist

Ka Robert on pärast uude villasse kolimist ühes postituses maja sisemust näidanud. Ühes profisportlase Instagrami-loos on näha, kuidas 3-aastane Gloria ja 1-aastane Gameya mängivad diivanil, mis asub elutoas. Selle taga tundub olevat köögiala, mille kõrval ka söögilaud.

Grete jagas oma Instagramis ka fotot, kus ta vaatab telekat ja sööb maiust. Olgugi, et tegu on samuti halli diivaniga, tundub see olevat teistsugune. Kuid see viitab tõsiasjale, et kogu villa sisekujundus on minimalistlik ning kasutatud on ohtralt valgeid ja halle toone.

Ka Robert jagas ühte kvieoklippi. Elutoas mängivaid tütreid ülevalt korruselt filmides on näha, et FOTO: Kuvatõmmis Instagramist

Kõige põhjalikumalt näitas aga eestlanna oma tütre Gloria tuba. Pole üllatav, et printsesside fänn Gloria on saanud endale roosas toonis toa, millel on printsessilossi detailidega voodi. Raamaturiiulid mõlemal pool voodit meenutavad lossitorne ja neid ühendab suur kaar. Lisaks on toas suur mängumaja ja väike mängimiseks mõeldud kööginurk. Istumiseks on Glorial lakke kinnitatud kiik.

Grete Griffini tütre Gloria voodi meenutab printsessilossi. FOTO: Kuvatõmmis Instagramist

Kiige kõrval on ka nukumaja, mille kallal Gloria parasjagu asjatas. FOTO: Kuvatõmmis Instagramist

Eestlanna tütre toas on ka pisike kööginurk. FOTO: Kuvatõmmis Instagramist

Ühes seinas on ka kapp, mille kohal on telekas. Armsa detailina on Grete tütre voodi kõrval olevas riiulis näha ka Eesti lippu.