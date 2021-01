Instamodell tõmbas selga peene kleidi, mille kandmisel peab eriti ettevaatlik olema

Abby Dowse on Austraaliast pärit instamodell, kellel on Instagramis 2,8 miljonit fänni. «Ainult head võnked,» kirjeldab Abby oma sotsiaalmeedia kontot, kuhu ta on postitanud juba üle 2000 foto.

«Kuna alles on ainult pool kleiti, kas see oli poole odavam?» küsis üks fänn naljatades. «Usun, et see on üks neist vähestest kleitidest, mille eest sind enesepaljastamise eest vahistatakse... ja see on hea,» muigas teine.