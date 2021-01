Selgusid tänavused Super Bowli meeskonnad

Tampa Bay alistas pühapäeval poolfinaalis Green Bay Packersi 31:26. See tähendas ühtlasi, et 43-aastane Buccaneersi mängujuht Tom Brady astub Super Bowlil üles juba kümnendat korda. Varasemast üheksast finaalkohtumisest on ta võidurõõmu tundnud kuues.