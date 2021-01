Õnnest joobunud Jari-Matti Latvala: meil on hetke parimad sõitjad

Neljas Toyota-mees kuue seas oli jaapanlane Takamoto Katsuta. Toyota rallipealik Jari-Matti Latvala oli õnnest joobumas, kui Toyota-sõitjad saabusid Monacosse võistluste lõputseremooniale.

«Paremat oleks raske tahta,» sõnas Latvala Iltalehtile.

«Saime täispunktid, seega on tegemist unelmate algusega. Poisid tegid head tööd. Meil on hetkel parimad sõitjad,» rõõmustas värske Toyota rallitiimi pealik.

Monte Carlo võitjad: Julien Ingrassia, Jari-Matti Latvala ja Sebastien Ogier. FOTO: Dppi/Gregory Lenormand/ZUMAPRESS.com/Scanpix

Toyota juhib tiimide arvestuses Hyundai vastu 20 punktiga. Latvala hinnangul vääris nende meeskonna sooritus Monte Carlos kümmet punkti kümnest.

«Ütlesin neile, et nad kõik on kõvasti vaeva näinud ja toiminud meeskonnana. Meil on võimas tiim. Tundub isegi, et kõik tuli liiga lihtsalt,» lisas Latvala.

«Ees seisab mitmeid väljakutseid, kuid tean, et meil on võimalused sõita võidu peale igal etapil. Meil on hea auto ja head piloodid, kuid tööd on vaja edasi teha,» rääkis Latvala.

Monte Carlo ralli: Sebastian Ogier ja Julien Ingrassia. FOTO: Dppi/Gregory Lenormand/ZUMAPRESS.com/Scanpix

Hooaja järgmine etapp toimub Rovaniemi lähistel. Võistlus peaks Toyotadele sobima, sest Yaris-WRC on arendamisprotsess on toimunud Soome teedel.