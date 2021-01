Austria tennisestaar seadis sihiks Nadali troonilt löömise Prantsusmaa lahtistel

«Minu jaoks on peamine eesmärk Prantsusmaa lahtised. Nii on see olnud kõik viimased aastad. Ikkagi meeldib mulle kõige rohkem turniir, kus minu jaoks on parimad tingimused. Mängisin juba 2011. aastal seal noorte finaalis ja alates sellest ajast sai sellest turniir, mida tahtsin alati võita.»

«Rafael Nadal on muidugi teisest klassist ja ma ei tea, kas minus leidub piisavalt eneseusku tema võitmiseks Roland Garrosil. Seal pole ma teda suutnud kunagi võita. Teiste mängijate suhtes olen enesekindel, kuid Rafa võitmine peaväljakul on võib olla meie spordiala üks raskemaid ülesandeid. Ainult kaks mängijat on sellega hakkama saanud – hull statistika! Ma arvan, et hispaanlane jääb endiselt Pariisis vaieldamatuks favoriidiks veel aastaks või paariks. Kuid ikkagi on selle turniiri võitmine minu peamiseks eesmärgiks ja proovin sellel aastal uuesti.»