VIDEO ⟩ Massimõrv Indianapolises: ühest korterist leiti tapetuna viis inimest, neist üks oli rase naine

Indianapolise Metropolitani politseiosakonna uurija Shane Foley sõnul leidis politsei kõhedust tekitava massitulistamise ohvrid pärast seda, kui nad said pühapäeva hommikul umbes kell neli teate, et linna kirdeosas lasti maha mitu inimest, vahendas The Time.

Sündmuskohal tunnistati surnuks Kezzie Childs (42), Raymond Childs (42), Elijah Childs (18), Rita Childs (13) ja Kiara Hawkins (19) ning tema sündimata laps. Kõik nad leiti ühest Adamsi tänava kodust, vahendas Indianapolis Star.

Uurijad leidsid sündmuspaiga tänu selle lähedal olevale kuulihaavadega noormehele, kelle nime ja vanust politsei ei avalda.

Kuna poiss sai arvatavasti haavata Adamsi tänava juhtumis, on ta tõenäoliselt mõrvade ainus tunnistaja.

Indianapolise politseijuht Randal Taylor ütles eilsel pressikonverentsil, et arvatavasti oli tulistajaid mitu, kuid seni ei ole neil ühtegi kahtlusalust.

Linnapea Joe Hogsett ütles, et korrakaitseorganid uurivad, kas tulistajad on relvi ebaseaduslikult hankinud ja kes vastutab relvade tarnimise eest.

Massimõrv Adamsi tänaval oli üks ligi poolest tosinast tulistamisest, mis toimusid üle linna vähem kui viie tunni jooksul ja mille tulemusena sai vigastada veel vähemalt seitse inimest.

Verdtarretav öö saabus vaid mõni nädal pärast seda, kui Indianapolise võimud teatasid, et 2020. aasta oli linna ajaloo kõige vägivaldsem aasta. Linnaametnikud seostavad rohket vägivalda meeleheitega, mis vaevas kogu riigis surmava pandeemiaga võitlevaid kogukondi.

«Viimase kümnendi jooksul on Indianapolise linn osalenud kogukondlikus vestluses sellest, kuidas lahendada kõige paremini relvade, keelatud ainete kuritarvitamise ja vaesuse surmavat kooslust, mis on suurendanud mõrvade arvu meie linnas väga palju,» ütles Hogsett.

Linnaametnike sõnul on Adamsi tänava tulistamine osa Ameerika kogukondade vägivallast, mis on viimasel ajal lausa epideemiline. Lisaks viib ametnike sõnul taoline halastamatu tapmine moraalse kõlvatuse uuele tasemele.

«See, mida me täna hommikul nägime, on teistsugune kurjus,» ütles Taylor ning lisas, et see on südant murdev.

«Mitte et mis tahes relvavägivald oleks kunagi üldse vastuvõetav, kuid on üks asi, kui see on kirest või kättemaksust tingitud. Hoopis teine ​​asi on see, kui tulistaja või mitu tulistajat kõnnivad ühte koju ja tapavad kuus inimest. Ja sellepärast oleme täna siin,» lisas Hogsett.

Hogsetti sõnul ei ole kahtlusaluste motiiv teada ning lisas, et politseid toetavad juhtumi lahendamisel ka föderaaluurijad.

Politseiosakonna vägivalla vähendamise meeskonna liige Shardae Hoskins ütles, et Adamsi tänava naabruskonnas ärkasid inimesed pühapäeva hommikul hirmunult ja on tänavatel toimuvast vägivallast väsinud.