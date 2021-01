PILDID JA VIDEO ⟩ Hollandi politsei kasutas Covid-19 liikumiskeelu protestijate vastu veekahureid

Politsei kasutas nii Eindhovenis kui Amsterdamis sadade demonstrantide vastu veekahureid. Osa protestijaid kogunes meelega kell 21.00, et eirata alates sellest ajast kehtivat uut liikumiskeeldu, teatab bbc.com.

Juba 17. jaanuaril alanud protestimeeleavaldused said hoo sisse 23. jaanuaril, kui Hollandi põhjaosas asuvas Urkis süüdati koroonatestimiskeskus. Urk asub Amsterdamist 80 kilomeetri kaugusel.

Hollandi valitsus teatas möödunud nädalal, et alates 23. jaanuarist hakkab kehtima komandanditundi kella 21.00 kuni 4.30ni. Tegemist on esimese korraga alates Teisest maailmasõjast, mil Hollandis on öine liikumiskeeld kehtestatud. Selle rikkujad saavad 95 eurot trahvi.