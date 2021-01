KUUM VÄRK ⟩ Brooklyn Beckham jagab miljardäri tütrega kirglikku kaadrit

Nicola Peltz ja Brooklyn Beckham kihlusid 2020. aasta suvel. «Kõige põnevam uudis! Me ei saakski olla rohkem õnnelikud selle üle, et Brooklyn ja Nicola abielluvad!» kirjutas Victoria Beckham toona sotsiaalmeedias.

25-aastase Nicola Peltzi isa on USA miljardär Nelson Peltz . Ärimehe vara väärtus on ligi 1,6 miljardit dollarit, mis teeb silmad ette isegi Beckhamite varandusele.

Beckhamite lähikondlane rääkis toona meediale, et David ja Victoria Beckham loodavad väga, et noorte suhe jääb püsima. «David ja Victoria on sellele suhtele oma õnnistuse andnud,» sõnas allikas The Sunile.

«Mis puudutab ta tüdruksõpru, siis on nad alati Brooklynit toetanud. Kuid sel korral soovivad nad väga, et sellest suhtest saaks asja.»

«Nende silmis on tal hästi läinud ning nii mõjuvõimsate tutvuste omamine USAs on nende jaoks tõeline võit,» lisas allikas.

Brooklyn on öelnud, et Nicola on tema jaoks «naine kogu eluks», ta on «pööraselt kaunis» ja et tänu Nicolale on «maailma kõige õnnelikum mees».